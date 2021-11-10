На Донбасі загинула військова з Херсонщини

Поховають Тетяну Алхімову у Новій Каховці, на Алеї Слави

Жінка служила в 57-й окремій мотопіхотній бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинула молодша сержантка Тетяна Алхімова з Херсонської області. Жінка служила в 57-й окремій мотопіхотній бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Про це повідомив колишній військовий, волонтер Сергій Цигіпа на сторінці у Facebook.

«У зоні ООС загинула молодший сержант 57-ої ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова, 1997 р.н.», – зазначається у повідомленні.

Тетяна Алхімова народилась у 1997 році. У 2015 році закінчила середню школу у Козачих Лагерях. У 2019 році отримала вищу освіту у Херсонському державному університеті.

Розпочала військову службу у Херсонській області. У Збройних силах України вона перебувала від 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.

Служила радіотелефоністкою, згодом була переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).

Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр ім. Костя Гордієнка.

Була учасницею бойових дій та брала участь в ООС на Донбасі.

Прощання із загиблою відбудеться за місцем проживання її рідних – у Козачих Лагерях 10 листопада об 11:00. Поховають Тетяну Алхімову о 13:00 на кладовищі у Новій Каховці, на Алеї Слави.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий, ще двоє зазнали поранень.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Лавров розповів, що жодних нових дат щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі не обговорюється.