На Донбасі загинула військова з Херсонщини
Поховають Тетяну Алхімову у Новій Каховці, на Алеї Слави
Жінка служила в 57-й окремій мотопіхотній бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинула молодша сержантка Тетяна Алхімова з Херсонської області. Жінка служила в 57-й окремій мотопіхотній бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Про це повідомив колишній військовий, волонтер Сергій Цигіпа на сторінці у Facebook.
«У зоні ООС загинула молодший сержант 57-ої ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова, 1997 р.н.», – зазначається у повідомленні.
Тетяна Алхімова народилась у 1997 році. У 2015 році закінчила середню школу у Козачих Лагерях. У 2019 році отримала вищу освіту у Херсонському державному університеті.
Розпочала військову службу у Херсонській області. У Збройних силах України вона перебувала від 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.
Служила радіотелефоністкою, згодом була переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).
Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр ім. Костя Гордієнка.
Була учасницею бойових дій та брала участь в ООС на Донбасі.
Прощання із загиблою відбудеться за місцем проживання її рідних – у Козачих Лагерях 10 листопада об 11:00. Поховають Тетяну Алхімову о 13:00 на кладовищі у Новій Каховці, на Алеї Слави.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий, ще двоє зазнали поранень.
Нагадаємо, глава МЗС Росії Лавров розповів, що жодних нових дат щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі не обговорюється.
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