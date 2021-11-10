Кіборг, який захищав Донецький аеропорт, помер від коронавірусу

Ветеран російсько-української війни Володимир Клепач помер у лікарні на Львівщині

У Жовкві, що у Львівській області від коронавірусу помер український військовий, кіборг, який захищав Донецький аеропорт Володимир Клепач. Про це повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський.

«Сумна звістка для всієі Жовківщини. Через ускладнення від коронавірусної хвороби зранку в лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг, жовківчанин Володимир Клепач», – написав він.

Парастас відбудеться сьогодні о 19:00 год. в кімнаті смутку у Жовкві, а чин похорону – завтра о 12:00 годині.

У липні 2014 року Володимир Клепач пішов добровольцем у вісімдесяту окрему десантно-штурмову бригаду. Він був серед військових, які захищали Донецький аеропорт. Був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

У п'ятницю, 5 листопада, помер один з перших добровольців батальйону Донбас Юрій Досяк. 37-річного Досяка було госпіталізовано з великою двосторонньою пневмонією, він тиждень пролежав у медичній комі, був під апаратом ШВЛ, але врятувати його не вдалося.

Напередодні від коронавірусу помер провідний український авіаінженер, ексдепутат Київради.

Також 9 листопада в столиці поховали одного з засновників Партії регіонів та депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського.

Минулого тижня Від коронавірусу померла українська поетеса. Світлана Йовенко померла на 76-му році життя в реанімації ковідного відділення 10-ої київської лікарні.

Раніше від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер колишній міський голова Кам'янського Сергій Шершнев.



