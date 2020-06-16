На Львівщині від ускладнень коронавірусу померли ще 5 пацієнтів



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На Львівщині померли ще 5 пацієнтів із Covid-19

Загалом від коронавірусу на Львівщині померли 100 людей

У Львівській області померло п’ять осіб, у яких було підтверджено коронавірусну інфекцію. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Чоловік, 1958 року народження був госпіталізований до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 5.06. Позитивний результат тесту, що підтвердив у нього коронавірус, отримали 8.06. Помер сьогодні, 16.06.

80-річний чоловік помер учора, 15.06. Позитивний результат тесту надійшов 8.06. Чоловік перебував на лікуванні у 8-ій міській клінічній лікарні міста Львова.

Чоловік, 28 років, помер сьогодні, 16.06. Тест, який підтвердив у пацієнта коронавірусну інфекцію надійшов 6.06. Був госпіталізований до Центру легеневого здоров'я.

Пацієнт, 83 роки, помер 12.06. Проходив лікування у 8-ій міській клінічній лікарні міста Львова. Позитивний результат тесту, який підтвердив у чоловіка Covid-19 отримали 14.06.

79-річний чоловік помер у Стрийській центральній районній лікарні 15.06. Позитивний результат тесту, який вказав на наявність у пацієнта коронавірусу, отримали сьогодні, 16.06.

Нагадаємо, на Львівщині станом на 16 червня підтверджено 3072 випадки інфікування коронавірусом, з них 100 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні. Про це повідомили у Львівській міській раді. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 3072 осіб, 100 людей померли, 639 пацієнтів одужали. Зараз у лікарні перебуває 199 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апараті штучної вентиляції легень – 2 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксовано 666 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадків більше, ніж учора (656). З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 12). При цьому одужали 275 пацієнтів (вчора 171). Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них – 2 402 дитини, – 5 600 медпрацівників.