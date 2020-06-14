На Львівщині захворюваність на Covid-19 не спадає: за добу – 139 випадків, четверо людей померли



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На Львівщині за добу померли від Сovid-19 чотири людини

Загалом на Львівщині підтверджено 2797 випадків інфікування коронавірусом

На Львівщині вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні (а це 25% від загальної кількості зроблених тестів за добу) (серед них — 76 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2797 осіб, 96 людей померли, 618 пацієнтів одужали. За добу підтверджено 4 нові летальні випадки.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5392 особи, госпіталізовані — 850, на амбулаторному лікуванні — 4542 особи, виписані — 672 особи. Зараз у лікарні перебуває 178 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа.

Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).