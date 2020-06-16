На Львівщині відновилися міжміські перевезення попри заборону



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Перевізники Львівщини вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення

В регіоні діє карантин, пасажирські перевезення заборонені

У Львівській області перевізники відновили міжміські та приміські перевезення пасажирів. Керівництво області дозволу не давало, оскільки карантин в регіоні був продовжений.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, рішення про відновлення пасажирських перевезень компанії ухвалили самовільно.

«Перевізники Львівщини припинили акцію протесту біля Львівської облдержадміністрації та вирішили «самовільно» відновити приміські і міжміські перевезення», - повідомив Зінкевич.

Учора перевізники мітингували під будівлею ЛОДА. Представники компаній вимагали дозволити здійснювати перевезення людей.

Нагадаємо, що через складну епідемічну ситуацію у регіоні Львівська область продовжила карантин до 19 червня. До цього часу заборонені приміські і міжміські пасажирські перевезення, робота дитсадків, готелів та спортивних закладів.

Зауважимо, що Львівщина залишається лідером антирейтингу за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. Так, за минулу добу у Львівській області зареєстровано 139 випадків Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.