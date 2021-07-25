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    Як вберегтися від штаму «Дельта» і чим він небезпечний: поради лікарки

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    Вразливими для цього штаму є також люди, які отримали щеплення - Як вберегтися від штаму «Дельта» і чим він небезпечний: поради лікарки
    Вразливими для цього штаму є також люди, які отримали щеплення

    Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська радить, що робити, щоб уникнути зараження

    Збільшення кількості випадків Covid-19, яка спостерігається в світі останнім часом, медики пояснюють новим штамом «Дельта», який виявляє невразливість до антитіл і є більш агресивним. Головна інфекціоністка країни, професорка Ольга Голубовська в своєму пості на Facebook-сторінці дала поради, як вберегтися від зараження.

    За її словами, варіант «Дельта» має близько 15 різних мутацій порівняно з первісним вірусом, дві з яких допомагають вірусу уникнути антитіл, як природних, так і поствакцинальних.

    Ще одна мутація посилює «прилипання» вірусу до наших клітин та сприяє утворенню синцитію – злиття клітин та формуванні багатоядерної структури зі спільною цитоплазмою, такої собі фабрики з виробництва клітин.

    «Це пояснює буквально вибухове наростання вірусного навантаження, що супроводжується вираженою клінічною симптоматикою – підвищенням температури, інтоксикацією, ранніми вірусними пневмоніями», – зауважила Ольга Голубовська.

    Зараження штамом «Дельта» виявляється ПЛР-тестом вже на четвертий день.

    Здатність вірусу «вислизати» від імунної системи робить його більш небезпечним для організму.

    «В процесі відтворення віруси ушкоджують клітинний апарат і створюють свої копії, які, після загибелі клітини, потрапляють у міжклітинний простір і тільки там піддаються атаці нейтралізують антитілами. Коли клітини зливаються в синцитій, що знаходиться всередині, вірус уникає дії антитіл», – пояснила медик.

    Вразливими для цього штаму є також люди, які отримали щеплення, оскільки «Дельта» частково вислизає і від антитіл, що виробляються і у відповідь на вакцинацію.

    З огляду на це, головний інфекціоніст країни робить такі висновки:

    • зустрічатися з новими штамами вірусу треба, маючи імунітет;
    • гуморальний імунітет після хвороби, за даними ряду досліджень, триває не менше 11 місяців, тож пріоритет в вакцинації треба надавати неімунним, особливо з груп ризику;
    • поки ще все відносно спокійно – вакцинуйтеся і довакциновуйтеся, хто вже отримав першу дозу;
    • після вакцинації не забувайте посилювати засоби індивідуального захисту протягом першого тижня, особливо якщо вона припадає на період інтенсивного росту захворюваності, бо ви уразливі до інфікування – уникайте людних місць, носіть маски;
    • потрібними є оздоровлення, правильне харчування, повноцінний сон.

    Нагадаємо, раніше відома українська інфекціоністка вважає, що у світі протягом 5-7 років з'явиться новий вірус. Він може стати ще більш небезпечним, ніж коронавірус.

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    Теги: Ольга Голубовська хвороби щеплення імунітет харчування вірус
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    Як вберегтися від штаму «Дельта» і чим він небезпечний: поради лікарки