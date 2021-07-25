Як вберегтися від штаму «Дельта» і чим він небезпечний: поради лікарки

Вразливими для цього штаму є також люди, які отримали щеплення

Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська радить, що робити, щоб уникнути зараження

Збільшення кількості випадків Covid-19, яка спостерігається в світі останнім часом, медики пояснюють новим штамом «Дельта», який виявляє невразливість до антитіл і є більш агресивним. Головна інфекціоністка країни, професорка Ольга Голубовська в своєму пості на Facebook-сторінці дала поради, як вберегтися від зараження.

За її словами, варіант «Дельта» має близько 15 різних мутацій порівняно з первісним вірусом, дві з яких допомагають вірусу уникнути антитіл, як природних, так і поствакцинальних.

Ще одна мутація посилює «прилипання» вірусу до наших клітин та сприяє утворенню синцитію – злиття клітин та формуванні багатоядерної структури зі спільною цитоплазмою, такої собі фабрики з виробництва клітин.

«Це пояснює буквально вибухове наростання вірусного навантаження, що супроводжується вираженою клінічною симптоматикою – підвищенням температури, інтоксикацією, ранніми вірусними пневмоніями», – зауважила Ольга Голубовська.

Зараження штамом «Дельта» виявляється ПЛР-тестом вже на четвертий день.

Здатність вірусу «вислизати» від імунної системи робить його більш небезпечним для організму.

«В процесі відтворення віруси ушкоджують клітинний апарат і створюють свої копії, які, після загибелі клітини, потрапляють у міжклітинний простір і тільки там піддаються атаці нейтралізують антитілами. Коли клітини зливаються в синцитій, що знаходиться всередині, вірус уникає дії антитіл», – пояснила медик.

Вразливими для цього штаму є також люди, які отримали щеплення, оскільки «Дельта» частково вислизає і від антитіл, що виробляються і у відповідь на вакцинацію.

З огляду на це, головний інфекціоніст країни робить такі висновки:

зустрічатися з новими штамами вірусу треба, маючи імунітет;

гуморальний імунітет після хвороби, за даними ряду досліджень, триває не менше 11 місяців, тож пріоритет в вакцинації треба надавати неімунним, особливо з груп ризику;

поки ще все відносно спокійно – вакцинуйтеся і довакциновуйтеся, хто вже отримав першу дозу;

після вакцинації не забувайте посилювати засоби індивідуального захисту протягом першого тижня, особливо якщо вона припадає на період інтенсивного росту захворюваності, бо ви уразливі до інфікування – уникайте людних місць, носіть маски;

потрібними є оздоровлення, правильне харчування, повноцінний сон.

Нагадаємо, раніше відома українська інфекціоністка вважає, що у світі протягом 5-7 років з'явиться новий вірус. Він може стати ще більш небезпечним, ніж коронавірус.

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