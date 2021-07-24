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    Британські вчені досліджують новий штам коронавірусу

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    Перший випадок зараження штамом B.1.621 був зареєстрований в Колумбії у січні - Британські вчені досліджують новий штам коронавірусу

    Перший випадок зараження штамом B.1.621 був зареєстрований в Колумбії у січні

    Фото з відкритих джерел

    У Великій Британії вже підтверджено 16 випадків зараження новим штамом Covid

    Фахівці з Британської служби охорони здоров’я (PHE) виявили в країні випадки зараження новою мутацією коронавірусу B.1.621. Про це йдеться на сайті громадської охорони здоров’я Англії (PHE)

    Відзначається, що у Великій Британії вже підтверджено 16 випадків зараження цим штамом Covid, більшість з них пов’язані з поїздками громадян за кордон.

    Відомство зазначає, що на даний час ще невідомо, чи викликає цей штам більш важкий перебіг захворювання, і наскільки дієві проти його поширення існуючі вакцини. В країні почалися лабораторні випробування, щоб визначити вплив нових мутацій на поведінку вірусу.

    Зараз у Великій Британії переважає штам Covid «Дельта».

    Британські ЗМІ з посиланням на дані ВООЗ повідомляють, що перший випадок зараження штамом B.1.621 був зареєстрований в Колумбії у січні, і з тих пір його зафіксували у 26 різних країнах і регіонах, але майже половина зареєстрованих випадків припадає на США.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 23 липня, зробили 152675 щеплень від коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії зроблено понад чотири мільйони щеплень.

    Теги: США Велика Британія кордон ВООЗ коронавірус
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    Британські вчені досліджують новий штам коронавірусу