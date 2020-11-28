На тижні побачимо, чи вдалося зупинити ураганну динаміку коронавірусу, – Степанов

«Протиепідемічні заходи – найдієвіший спосіб боротьби з епідемією та зростанням кількості інфікованих» – глава МОЗ

Міністерство охорони здоров’я наступного тижня проведе аналіз результатів від запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Про це глава МОЗ Максим Степанов сказав на брифінгу 28 листопада.

«До якої міри ми дотримувалися всіх карантинних заходів, в тому числі карантину вихідного дня, ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо всі цифри, які від початку введення саме таких карантинних обмежень діяли в нашій країні. Ми побачимо, чи вдалося нам збити, дійсно, цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на Covid-19. Зараз попередньо ми бачимо, що все ж таки, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам трішечки вдалося, дійсно, зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих. Але все ж таки, будьмо відверті, нам дуже важливо дотримуватися до кінця всіх протиепідемічних заходів, чого зараз нам ще бракує «, – сказав міністр.

Він наголосив, що протиепідемічні заходи – найдієвіший спосіб боротьби з епідемією та зростанням кількості інфікованих.

«І тут дуже проста логіка, дуже простий механізм – Covid передається повітряно-крапельним шляхом. І якщо люди між собою не контактують, то знижуються ризики інфікування. І, як наслідок, зменшується кількість людей, які можуть захворіти на Covid-19. Дуже важливо саме дотримуватися цих заходів. У ці вихідні давайте їх дотримуватися», – закликав міністр охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні

Всього 709701

Хворіють 362473

Одужали 335135

Померли 12093

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Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня – з 14 до 30 листопада.

Нагадаємо, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).