Карантин вихідного дня: МОЗ вводить обмеження вже на 14-15 листопада

З 00:00 суботи до 00:00 понеділка будуть обмеження прийому відвідувачів у певних сферах господарської діяльності

Кабінет міністрів сьогодні прийме відповідне рішення

Карантин вихідного дня в Україні готують вже на найближчі вихідні 14-15 листопада. Про це в інтерв'ю Громадському радіо заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я готувало нові обмежувальні заходи вже на найближчі вихідні.

«Питання в тому, що поки не будуть погоджені всі позиції, поки не будуть оцінені всі ризики, не проголосовано на засіданні Кабінету міністрів України та постанову не буде опубліковано, карантин не буде введено», – зазначив Ляшко.

Він також додав, що про обмеження при карантині вихідного дня докладно розкажуть після того, як Кабмін прийме постанову.

«Сьогодні можу сказати, що це передбачає, що з 00:00 суботи до 00:00 понеділка будуть обмеження прийому відвідувачів у певних сферах господарської діяльності. Це для того, щоб зробити розрив у ланцюжку поширення коронавірусної хвороби», – підкреслив Ляшко.

Зазначимо, що Україна попросить ВООЗ направити медиків для боротьби з Covid-19.

Крім того, під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.