Степанов одужав від коронавірусу

Степанов побажав одужання всім, хто зараз хворіє на Covid-19

«Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання» – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від Covid-19. Про це він повідомив під час брифінгу в суботу, 28 листопада.

Міністр провів щоденний брифінг у будівлі МОЗ, а не з дому, як у попередні дні, коли він перебував на самоізоляції, та повідомив про своє одужання.

«Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося», – повідомив очільник МОЗ.

Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на Covid-19 або інші хвороби.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 362473

Одужали 335135

Померли 12093

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Нагадаємо, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).

Як повідомлялося, очільник МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що в нього виявлено коронавірус і він перебуває на самоізоляції вдома.