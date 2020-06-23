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    Здоров'я

    На Закарпатті посилюють карантин

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    На Закарпатті скасували послаблення карантину - На Закарпатті посилюють карантин
    На Закарпатті скасували послаблення карантину

    Карантин діятиме до покращення епідемічної ситуації

    Від сьогодні, 23 червня, у Закарпатській області посилюють карантинні обмеження. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА. Про це повідомляють у Закарпатському обласному центрі громадського здоров’я.

    Згідно з повідомленням, на всій території Закарпатської області із 25.06.2020 року закладам охорони здоров’я забороняється проведення планових заходів з госпіталізації.

    Дозволено, зокрема, надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; надання невідкладної допомоги, надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

    У вихідні та святкові дні заборонять регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені.

    Починаючи із 00.00  23 червня до покращення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення встановлять КПП на перевальних ділянках автомобільних доріг Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

    Зміниться також режим роботи місцевих органів виконавчої влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

    Зокрема встановлюється початок роботи:

    • о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади;
    • о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

    Зазначимо у Закарпатській області станом на 23 червня  загалом зареєстровано 2291 випадок Covid-19, за добу – 103 випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      38074
    • Хворіють
      20083
    • Одужали
      16956
    • Померли
      1035

    Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Для порівняння: днем раніше медики в усіх регіонах виявили 681 новий випадок коронавірусної хвороби.

    здоров'я Закарпаття карантин коронавірус
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