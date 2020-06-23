Міністр назвав найбільш небезпечні «коронавірусні» регіони України
Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Львівській області — 240
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 240, Закарпатській області — 103, Рівненській області — 75», - сказав Степанов.
За даними Центру громадського здоров’я, усього проведених досліджень в Україні: методом ПЛР — 580 814, методом ІФА — 143 132.
«Усього захворювання підтверджено у 2790 дітей та 6138 медиків. Госпіталізації потребували 10 387 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 364 пацієнти. 27 687 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3713 медпрацівників», - повідомляють у ЦГЗ.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1690 (1037 одужали);
- Волинська обл. — 1894 (550 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1049 (780 одужали);
- Донецька обл. — 368 (145 одужали);
- Житомирська обл. — 1295 (663 одужали);
- Закарпатська обл. — 2291 (845 одужали);
- Запорізька обл. — 555 (393 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 2091 (1071 одужав);
- м. Київ — 4429 (1415 одужали);
- Київська обл. — 2285 (1141 одужали);
- Кіровоградська обл. — 631 (521 одужав);
- Луганська обл. — 73 (53 одужали);
- Львівська обл. — 4220 (696 одужали);
- Миколаївська обл. — 366 (269 одужали);
- Одеська обл. — 1333 (562 одужали);
- Полтавська обл. — 296 (263 одужали);
- Рівненська обл. — 3038 (1538 одужали);
- Сумська обл. — 263 (184 одужали);
- Тернопільська обл. — 1744 (1079 одужали);
- Харківська обл. — 1811 (889 одужали);
- Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
- Хмельницька обл. — 622 (493 одужали);
- Черкаська обл. — 605 (408 одужали);
- Чернівецька обл. — 4419 (1642 одужали);
- Чернігівська обл. — 485 (144 одужали).
Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.
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Всього38074
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Хворіють20083
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Одужали16956
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Померли1035
Також у ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.