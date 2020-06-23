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    Міністр назвав найбільш небезпечні «коронавірусні» регіони України

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    <span>23 червня в Україні лабораторно підтверджені 38 074 випадки&nbsp;Covid-19</span> - Міністр назвав найбільш небезпечні «коронавірусні» регіони України
    23 червня в Україні лабораторно підтверджені 38 074 випадки Covid-19

    Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Львівській області — 240

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 240, Закарпатській області — 103, Рівненській області — 75», - сказав Степанов.

    За даними Центру громадського здоров’я, усього проведених досліджень в Україні: методом ПЛР — 580 814, методом ІФА — 143 132.

    «Усього захворювання підтверджено у 2790 дітей та 6138 медиків. Госпіталізації потребували 10 387 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 364 пацієнти. 27 687 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3713 медпрацівників», - повідомляють у ЦГЗ.

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 1690 (1037 одужали);
    • Волинська обл. — 1894 (550 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 1049 (780 одужали);
    • Донецька обл. — 368 (145 одужали);
    • Житомирська обл. — 1295 (663 одужали);
    • Закарпатська обл. — 2291 (845 одужали);
    • Запорізька обл. — 555 (393 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 2091 (1071 одужав);
    • м. Київ — 4429 (1415 одужали);
    • Київська обл. — 2285 (1141 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 631 (521 одужав);
    • Луганська обл. — 73 (53 одужали);
    • Львівська обл. — 4220 (696 одужали);
    • Миколаївська обл. — 366 (269 одужали);
    • Одеська обл. — 1333 (562 одужали);
    • Полтавська обл. — 296 (263 одужали);
    • Рівненська обл. — 3038 (1538 одужали);
    • Сумська обл. — 263 (184 одужали);
    • Тернопільська обл. — 1744 (1079 одужали);
    • Харківська обл. — 1811 (889 одужали);
    • Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
    • Хмельницька обл. — 622 (493 одужали);
    • Черкаська обл. — 605 (408 одужали);
    • Чернівецька обл. — 4419 (1642 одужали);
    • Чернігівська обл. — 485 (144 одужали).

    Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусуСтаном на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      38074
    • Хворіють
      20083
    • Одужали
      16956
    • Померли
      1035

    Також у ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.

     Читайте також: Карантин-анархія на чолі з президентом


    Львівщина Волинська область Рівненщина Максим Степанов хвороби ВООЗ коронавірус
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