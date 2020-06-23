В Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу



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Медики Олександрівської клінічної лікарні столиці рятують життя хворих на коронавірус

Минулої доби від Covid-19 померли 23 українці

Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Для порівняння: днем раніше медики в усіх регіонах виявили 681 новий випадок коронавірусної хвороби.

Такі дані наводить Рада нацбезпеки та оборони.

Зокрема, з початку пандемії інфікувались вже більше 38 тисяч людей. Також за вчора одужали 314 людей і ще 23 померли.

Наразі по кількості заражених лідирує Київ (4429 випадків), у Чернівецької області на 10 випадків менше - 4419.

Зазначимо, що останні три дні епідеміологічна ситуація покращувалась. 22 червня, був 681 новий випадок Covid-19. У п'ятницю 19 червня було 921 нових випадків і це був антирекорд за весь час епідемії в Україні. Після цього, у суботу, було вже 841 випадків, а в неділю - 735 випадків.

Також мер Києва Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, що за минулу добу заразився ще 61 киянин. Також 3 хворих померли. Усього коронавірусу забрав життя 101 мешканця Києва.

Нагадаємо, що й на Буковині зафіксовано різкий стрибок нових випадків зараження на коронавірус. Якщо за 21 червня підтвердили 33 випадки, то вже 22 червня позитивний аналіз отримали 62 пацієнти.

Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.



