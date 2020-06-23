Коронавірус минулої доби виявили у 55 дітей та 92 медиків



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За весь час пандемії в Україні захворіли 38 074 особи

За час пандемії в Україні коронавірусною інфекцією заразилися 2 790 дітей і 6 138 медичних працівників

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

«За минулу добу захворіли 833 людини. З них 55 дітей, а також 92 медпрацівники», - зазначив міністр.

Крім того, були госпіталізовані 153 особи. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому побороли коронавірус 314 пацієнтів.

«За весь час пандемії в Україні захворіли 38 074 особи. З них 2 790 дітей, а також 6 138 медпрацівників», - додав Степанов.

У той же час 16 956 пацієнтів одужали, а летальних випадків - 1035.

Також зазначимо, що за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Також у ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.