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    Здоров'я

    Надмірна кількість цинку може завдати шкоди – попередження дієтолога

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    Дієтолог додала, що &laquo;залізо &ndash; важливий елемент, що відповідає за гемоглобін, простими словами &ndash; за кисень у крові&raquo; - Надмірна кількість цинку може завдати шкоди – попередження дієтолога
    Дієтолог додала, що «залізо – важливий елемент, що відповідає за гемоглобін, простими словами – за кисень у крові»
    Фото: pixabay.com

    «Вживати цинк потрібно з урахуванням багатьох нюансів»

    Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи рятує цинк від зараження коронавірусом.

    В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня пояснила, чи потрібно його вживати додатково для захисту від інфекції.

    «Цинк бере участь у всіх процесах регенерації. Є методи визначення його дефіциту, є оцінка харчування, яка покаже, чи його у раціоні достатньо. Дефіцит цинку – проблема розповсюджена. Вживати цинк потрібно з урахуванням багатьох нюансів: не поєднувати з молочними продуктами, чаями, кавою. На мою думку, найкраще його вживати під час обіду. Разом із тим, надмірна кількість цинку може завдати шкоди: знизиться засвоєння кальцію або заліза, тому дозування має призначити лікар, який буде розуміти, яку кількість цинку пацієнт отримує з їжею і не допустить передозування. Людина не повинна думати, що купить в аптеці баночку з вітамінами – і їй одразу стане краще», – пояснила фахівчиня.

    Крім того, дієтолог додала, що «залізо – важливий елемент, що відповідає за гемоглобін, простими словами – за кисень у крові».

    «Для визначення його кількості треба зробити аналіз крові. Якщо мікроелементу бракує, то причини може бути дві: або людина не вживає достатню кількість заліза у продуктах, або ж такий дефіцит пов’язаний із наявністю у неї гастриту зі зниженою кислотністю, і проблема саме у поганому засвоєнні», – зазначила лікарка.

    Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.

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    Теги: лікар харчування Світлана Фус
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