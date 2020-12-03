Надмірна кількість цинку може завдати шкоди – попередження дієтолога

Дієтолог додала, що «залізо – важливий елемент, що відповідає за гемоглобін, простими словами – за кисень у крові»

«Вживати цинк потрібно з урахуванням багатьох нюансів»

Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи рятує цинк від зараження коронавірусом.

В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня пояснила, чи потрібно його вживати додатково для захисту від інфекції.

«Цинк бере участь у всіх процесах регенерації. Є методи визначення його дефіциту, є оцінка харчування, яка покаже, чи його у раціоні достатньо. Дефіцит цинку – проблема розповсюджена. Вживати цинк потрібно з урахуванням багатьох нюансів: не поєднувати з молочними продуктами, чаями, кавою. На мою думку, найкраще його вживати під час обіду. Разом із тим, надмірна кількість цинку може завдати шкоди: знизиться засвоєння кальцію або заліза, тому дозування має призначити лікар, який буде розуміти, яку кількість цинку пацієнт отримує з їжею і не допустить передозування. Людина не повинна думати, що купить в аптеці баночку з вітамінами – і їй одразу стане краще», – пояснила фахівчиня.

Крім того, дієтолог додала, що «залізо – важливий елемент, що відповідає за гемоглобін, простими словами – за кисень у крові».

«Для визначення його кількості треба зробити аналіз крові. Якщо мікроелементу бракує, то причини може бути дві: або людина не вживає достатню кількість заліза у продуктах, або ж такий дефіцит пов’язаний із наявністю у неї гастриту зі зниженою кислотністю, і проблема саме у поганому засвоєнні», – зазначила лікарка.

Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.