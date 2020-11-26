Колективне безумство. Інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству

Антибіотикорезистентність – це проблема не лише тих людей, які отримували неправильне лікування, – сказала Дребот

«Антибіотикорезистентність – це проблема не лише тих людей, які отримували неправильне лікування»

Дитячий інфекціоніст вищої категорії Мелітопольської міської дитячої лікарні Надія Дребот розкритикувала українців за неправильне лікування антибіотиками під час коронавірусу.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що вдавання лікуватися антибіотиками – проблема не лише пацієнтів.

«Пацієнти, які не мають клініки важкого перебігу, мають не метушитися, дати можливість лікарям глибше зайнятися людьми з групи ризику. Тоді б у всіх сімейних лікарів, у першу чергу, з’явився час отримати знання. Слава Богу, у нас багато різних вебінарів, але я не впевнена, що руки, вуха й очі пересічного сімейного лікаря доходять до них. А інформація ввесь час змінюється. Натомість лікарям доводиться відволікатися на «легких» хворих, які оббігали пів міста і під'єднали три області до вирішення своєї проблеми», – зазначила інфекціоніст.

Крім того, Дребот пояснила термін «антибіотикорезистентність», який після неправильного лікування людини при справжній потребі не допомагають певні групи ліків, якими вона вже «пролікувалась».

«Антибіотикорезистентність – це проблема не лише тих людей, які отримували неправильне лікування, це проблема популяції. Патогени певним чином трансформуються, набувають нових ознак – таких, на які не діють антибіотики», – сказала Дребот.

Лікарка пояснила, що «іншими словами, якщо 30% хворих людей проп’ють антибіотики тоді, коли вони непотрібні, то на решту населення країни при низці захворювань ці препарати не подіють».

«Якби це торкалося лише однієї людини, яка пропила антибіотики, коли не потрібно було, і її організм перестав їх сприймати, то можна було б сказати: що ж, це її вибір. Проте, на жаль, вибір цієї людини може торкнутися усіх нас. Потрібно терміново зупинитися з цими призначеннями антибіотиків. Люди настільки заточені під власне уявлення того, як їх повинні лікувати, що у протилежному не переконаєш. Одні переконані, що їх потрібно лікувати антибіотиками. Інші впевнені, що повноцінна консультація і подальше лікування можливе лише за умов, якщо їм поміряють тиск.

Дребот додала, що люди не готові критично мислити та слухати, що їм рекомендують лікарі.

«Медики міряють сатурацію – показник, який необхідно знати при лікуванні Covid-19. Здавалося б, ну для чого вам міряти тиск? Ви ж продовжуєте приймати препарати для корегування тиску. Але пацієнтів не переконаєш: їм треба, щоб і пігулок побільше, і тиск, щоб поміряти, і щоб послухати, і щоб не один укол, а два, як сусіду по палаті. А якщо три – то вже лікування найвищого ґатунку! Відбувається якесь колективне безумство, люди не готові критично мислити», – наголосила фахівець.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.