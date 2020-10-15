Дієтолог розповіла про альтернативу воді



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Нефьодова зазначила, що від інших напоїв не буде стільки ж користі, як від води

За її словами, в день слід вживати в середньому два літри рідини

Вода не єдине джерело рідини для людини, повідомила дієтолог, нутриціолог, член асоціації дієтологів Канади Наталя Нефьодова в бесіді з радіо Sputnik.

За її словами, в день слід вживати в середньому два літри рідини, проте необхідний обсяг можна отримати не тільки з води.

«Вважається абсолютно все: кава, чай, супи, огірки, помідори, кавун, салат айсберг і так далі. Тобто воду можна їсти», – підкреслила фахівець.

При цьому Нефьодова зазначила, що від інших напоїв не буде стільки ж користі, як від води.

«Наприклад, багато п'ють різні морси. Там рідина є, але разом з нею додатковий цукор», – пояснила вона.

У вересні дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова розвіяла ряд поширених помилок на тему здорового харчування. Так, експерт заявила, що можна їсти вуглеводи на ніч, оскільки вживається людиною їжа засвоюється незалежно від часу доби. Крім цього, вона зазначила, що не обов'язково випивати два літри води в день, бо не існує норм споживання води, натомість є норма споживання рідини в цілому.

Нагадаємо, що стали відомі продукти, які прискорюють старіння.