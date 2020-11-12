Чому при Covid-19 не можна приймати антибіотики? Пояснення Комаровського

Лікар звернув увагу на те, що тема запалення легень у зв’язку з поширенням коронавірусу зараз стала однією з найважливіших

«Профілактичне прийняття антибіотиків – це велика помилка», – зазначив Комаровський

Український педіатр Євген Комаровський розповів, чому виникає пневмонія, як її лікувати, та пояснив, чому ні в якому разі не можна пити антибіотики з метою профілактики запалення легень. Про це він розповів на своєму каналі в YouTube.

«Побутує хибна думка: якщо при вірусній інфекції приймати антибіотики, то ми таким чином уникнемо ускладнень. Насправді цього не буває, навпаки стає ще гірше. Якщо при вірусній інфекції ми приймаємо якийсь антибіотик, то завжди знайдуться бактерії, котрі вціліють після його прийому. Це не працює, це неефективно. Крім того, за деякими даними, профілактичне призначення антибіотиків при вірусних інфекціях у 6-9 разів збільшує шанс розвитку бактеріальної пневмонії», – пояснив лікар.

Євген Комаровський зауважив, що, на його думку, лікарі призначають антибіотики, адже велика кількість людей переконані в тому, що вони рятують від усього.

«І якщо лікар не призначив антибіотики, а потім виникло запалення легень, то це вина лікаря, адже він вчасно не прописав потрібні ліки. Ще один момент – робота страхових компаній, які відмовляються покривати витрати, адже теж звинувачують медиків у тому, що вони вчасно не призначили антибіотик… Саме ці юридичні аспекти, страхи, нерозуміння, незнання призводять до того, що антибіотики призначають масово. А зараз ситуація набрала катастрофічного розміру», – наголосив лікар.

Комаровський нагадав, що звичайний клінічний аналіз крові показує, чи йдеться про вірусну інфекцію чи про бактеріальну.

«Побутує ще одна хибна думка – про те, що навіть при підозрі на запалення легень потрібно пити антибіотики. Це теж невірно… Коли в дитини соплі, температура й на знімку щось побачили, але незрозуміло, чи це пневмонія, то необов’язково призначати антибіотики, якщо немає дихальної недостатності. Завжди можна добу-дві поспостерігати, здати аналіз крові… Будь-якому лікарю простіше призначити антибіотик або й два. Однак лікар не повинен слухатися людей, він має приймати відповідальні рішення. Закликаю, ніколи не випрошуйте антибіотик: при коронавірусній інфекції антибіотик – це останнє, чим лікуються», – резюмував він.

Нагадаємо, що лікар Комаровський розкрив простий спосіб розпізнати людину з коронавірусом.