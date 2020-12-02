Вітаміни з баночки? Дієтолог прокоментувала «коронавірусний» ажіотаж в аптеках
«Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі ці елементи»
Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи рятує додаткове вживання вітамінів з аптек від зараження коронавірусом.
В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня дала поради, що краще вживати, щоб не потрапити до групу ризику.
«Імунітет ми повинні не зміцнювати, а постійно підтримувати шляхом вживання «правильної» їжі, що містить необхідні речовини. Перш за все, білки, оскільки саме вони є будівельним матеріалом для імунної системи. По-друге, це жири: Омега-3 і холестерин (зокрема, міститься у жирній рибі), а також жиророзчинні вітаміни групи А – вони захищають наші легені. Це все ми можемо отримати з їжі, а не з баночки. Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі ці елементи», – зазначила Фус.
Крім того, дієтолог пояснила, що єдиний вітамін, який би вона «порадила вживати додатково, це вітамін D».
«Він відповідає і за імунну систему, його дефіцит відбивається на багатьох органах, тканинах. Але! Наголошую: спершу потрібно зробити аналіз крові, і лише у випадку виявлення дефіциту можна купувати ці вітаміни в аптеці», – каже Фус.
Дієтолог зазначила, що біля 80% імунної системи зосереджено у кишківнику і не завжди він може впоратись – через проблеми із кишковою флорою.
«Її потрібно дуже оберігати, натомість наші люди чомусь ставляться до неї недбало. Для флори згубний надлишок цукру, нестача харчових волокон – саме вони є поживним середовищем для кишкової флори. Проблеми з кишковою флорою можуть виникати через лікування антибіотиками або ж можуть бути ситуативними – через неправильне харчування чи стреси», – сказала вона.
Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується.
«Для цього у щоденному харчуванні мають бути продукти, які є поживним середовищем для кишкової флори», – пояснила лікарка.
Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.