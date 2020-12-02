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    Здоров'я

    Вітаміни з баночки? Дієтолог прокоментувала «коронавірусний» ажіотаж в аптеках

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    Дієтолог пояснила, що єдиний вітамін, який би вона &laquo;порадила вживати додатково, це вітамін D&raquo; - Вітаміни з баночки? Дієтолог прокоментувала «коронавірусний» ажіотаж в аптеках
    Дієтолог пояснила, що єдиний вітамін, який би вона «порадила вживати додатково, це вітамін D»
    Фото: pixabay.com

    «Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі ці елементи»

    Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи рятує додаткове вживання вітамінів з аптек від зараження коронавірусом.

    В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня дала поради, що краще вживати, щоб не потрапити до групу ризику.

    «Імунітет ми повинні не зміцнювати, а постійно підтримувати шляхом вживання «правильної» їжі, що містить необхідні речовини. Перш за все, білки, оскільки саме вони є будівельним матеріалом для імунної системи. По-друге, це жири: Омега-3  і холестерин (зокрема, міститься у жирній рибі), а також жиророзчинні вітаміни групи А – вони захищають наші легені. Це все ми можемо отримати з їжі, а не з баночки. Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі ці елементи», – зазначила Фус.

    Крім того, дієтолог пояснила, що єдиний вітамін, який би вона «порадила вживати додатково, це вітамін D».

    «Він відповідає і за імунну систему, його дефіцит відбивається на багатьох органах, тканинах. Але! Наголошую: спершу потрібно зробити аналіз крові, і лише у випадку виявлення дефіциту можна купувати ці вітаміни в аптеці», – каже Фус.

    Дієтолог зазначила, що біля 80% імунної системи зосереджено у кишківнику і не завжди він може впоратись – через проблеми із кишковою флорою.

    «Її потрібно дуже оберігати, натомість наші люди чомусь ставляться до неї недбало. Для флори згубний надлишок цукру, нестача харчових волокон – саме вони є поживним середовищем для кишкової флори. Проблеми з кишковою флорою можуть виникати через лікування антибіотиками або ж можуть бути ситуативними – через неправильне харчування чи стреси», – сказала вона.

    Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується.

    «Для цього у щоденному харчуванні мають бути продукти, які є поживним середовищем для кишкової флори», – пояснила лікарка.

    Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.

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    Теги: продукти імунітет харчування Світлана Фус
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