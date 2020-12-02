Вітаміни з баночки? Дієтолог прокоментувала «коронавірусний» ажіотаж в аптеках

Дієтолог пояснила, що єдиний вітамін, який би вона «порадила вживати додатково, це вітамін D»

«Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі ці елементи»

Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи рятує додаткове вживання вітамінів з аптек від зараження коронавірусом.

В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня дала поради, що краще вживати, щоб не потрапити до групу ризику.

«Імунітет ми повинні не зміцнювати, а постійно підтримувати шляхом вживання «правильної» їжі, що містить необхідні речовини. Перш за все, білки, оскільки саме вони є будівельним матеріалом для імунної системи. По-друге, це жири: Омега-3 і холестерин (зокрема, міститься у жирній рибі), а також жиророзчинні вітаміни групи А – вони захищають наші легені. Це все ми можемо отримати з їжі, а не з баночки. Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі ці елементи», – зазначила Фус.

Крім того, дієтолог пояснила, що єдиний вітамін, який би вона «порадила вживати додатково, це вітамін D».

«Він відповідає і за імунну систему, його дефіцит відбивається на багатьох органах, тканинах. Але! Наголошую: спершу потрібно зробити аналіз крові, і лише у випадку виявлення дефіциту можна купувати ці вітаміни в аптеці», – каже Фус.

Дієтолог зазначила, що біля 80% імунної системи зосереджено у кишківнику і не завжди він може впоратись – через проблеми із кишковою флорою.

«Її потрібно дуже оберігати, натомість наші люди чомусь ставляться до неї недбало. Для флори згубний надлишок цукру, нестача харчових волокон – саме вони є поживним середовищем для кишкової флори. Проблеми з кишковою флорою можуть виникати через лікування антибіотиками або ж можуть бути ситуативними – через неправильне харчування чи стреси», – сказала вона.

Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується.

«Для цього у щоденному харчуванні мають бути продукти, які є поживним середовищем для кишкової флори», – пояснила лікарка.

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