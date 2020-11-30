Вітаміни з баночки – не панацея? Дієтолог про те, чи рятує цинк та Омега 3 від коронавірусу

«Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі потрібні елементи з їжі»

Пандемія і паніка спровокували в Україні ще одне небезпечне явище: самолікування. Перелякані люди із нормальним самопочуттям, але, наприклад, із позитивним ПЛР-тестом на Covid-19 у кращому випадку вимагають від лікарів виписати їм антибіотики, у гіршому ж призначають їх самі собі за принципом «допомогло комусь – значить, і мені допоможе». Зокрема про це в інтерв’ю «Главкому» розповідала інфекціоніст Надія Дребот.

Проблема самолікування полягає не лише в неконтрольованому прийомі непотрібних антибіотиків, а й у зловживанні усіма підряд препаратами, зокрема і вітамінами та мікроелементами. Кожен з нас чув поради про необхідність вживання під час пандемії вітамінів А, В, С, D, а також цинку.

Від фанатичного вживання вітаміну D і цинку, зокрема, застерігає докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. «Якщо у людини немає дефіциту вітаміну D, їй не треба його вживати. Крім того, гіпервітаміноз досить негативно позначається на організмі. Якщо говорити, про постконтактну профілактику (тобто після того, як людина мала контакт з іншою, яка виявилася носієм вірусу, - «Главком»), то так, цинк є в протоколах. Він дійсно десь пом’якшує симптоми. Для постконтактної профілактики групам ризику можливо призначати вітаміни або цинк, але ніяка це не панацея», - запевнила Голубовська.

Про те, до чого може привести посилене вживання вітамінів, та як правильно діяти людям, які переймаються профілактикою вірусних захворювань, зокрема, Сovid-19, і в інтерв’ю «Главкому» розповіла дієтолог Світлана Фус.

Вітаміни з баночки – це надійний інструмент для зміцнення імунітету?

Імунітет ми повинні не зміцнювати, а постійно підтримувати шляхом вживання «правильної» їжі, що містить необхідні речовини. Перш за все, білки, оскільки саме вони є будівельним матеріалом для імунної системи. По-друге, це жири: Омега-3 і холестерин (зокрема, міститься у жирній рибі), а також жиророзчинні вітаміни групи А – вони захищають наші легені. Це все ми можемо отримати з їжі, а не з баночки. Якщо харчування збалансоване, організм отримує всі ці елементи.

Єдиний вітамін, який би я порадила вживати додатково, це вітамін D. Він відповідає і за імунну систему, його дефіцит відбивається на багатьох органах, тканинах. Але! Наголошую: спершу потрібно зробити аналіз крові, і лише у випадку виявлення дефіциту можна купувати ці вітаміни в аптеці.

У протоколі лікування коронавірусної хвороби є такий мікроелемент як цинк. Його ж радять вживати додатково для захисту від інфекції. Варто?

Цинк бере участь у всіх процесах регенерації. Є методи визначення його дефіциту, є оцінка харчування, яка покаже, чи його у раціоні достатньо. Дефіцит цинку – проблема розповсюджена. Вживати цинк потрібно з урахуванням багатьох нюансів: не поєднувати з молочними продуктами, чаями, кавою. На мою думку, найкраще його вживати під час обіду. Разом із тим, надмірна кількість цинку може завдати шкоди: знизиться засвоєння кальцію або заліза, тому дозування має призначити лікар, який буде розуміти, яку кількість цинку пацієнт отримує з їжею і не допустить передозування. Людина не повинна думати, що купить в аптеці баночку з вітамінами – і їй одразу стане краще.

До слова, залізо – важливий елемент, він відповідає за гемоглобін, простими словами – за кисень у крові. Для визначення його кількості треба зробити аналіз крові. Якщо мікроелементу бракує, то причини може бути дві: або людина не вживає достатню кількість заліза у продуктах, або ж такий дефіцит пов’язаний із наявністю у неї гастриту зі зниженою кислотністю, і проблема саме у поганому засвоєнні.

У схемі лікування коронавірусу також є вітамін С. Зараз люди після будь-якої застуди, без тестів, думають – от, мовляв, «я перехворів у легкій формі» і починають пити вітамін С: аби зробити кров менш густою і запобігти утворенню тромбів (один із ускладнювальних ефектів коронавірусу – загустіння крові та ризик утворення тромбів, – «Главком»). Це правильні дії?

Перше. На прилавках зараз є апельсини, грейпфрути, заморожені ягоди, ківі та інші продукти, багаті аскорбіновою кислотою. До слова, вона також міститься у зелені, у квашеній капусті (останньої достатньо грам 200-250 на день). Якщо ми не їмо ніякої зелені, ніяких фруктів такого плану, то зрозуміло, що нам потрібен додатковий прийом, однак наголошую: після консультації з лікарем. Зауважу, в організмі синтетичний вітамін С – тобто з баночки – затримується і працює недовго.

Друге. Надлишок вітаміну С – це теж недобре. Для запобігання виникненню тромбів працює не тільки аскорбінова кислота. Є вода, яку люди не п’ють у достатній кількості – щоб кров ставала більш «розбавленою». Є Омега 3, жирні кислоти, які не дають тромбоцитам склеюватися.

Побутує думка, що зайві вітаміни і мікроелементи самі виведуться з організму. Але ж є таке поняття, як гіпервітаміноз. Що ж насправді відбувається із надлишковими речовинами?

Водорозчинні вітаміни справді виводяться через нирки – але врахуйте, що це додаткове навантаження на ці органи.

З жиророзчинними вітамінами – А, D, E – все інакше. Вони мають властивість накопичуватися в організмі, тому гіпервітаміноз можливий. Він проявляється клінічно так само, як і авітаміноз (нестача вітамінів), симптоматика схожа: нудота, блювота. Тому треба бути обережними з жиророзчинними вітамінами і розуміти, що якщо ми отримуємо достатню кількість жирів із продуктів, то зайвого з баночки вживати не потрібно. І ще: надлишок одного вітаміну може пригнічувати всмоктування іншого.

Повертаючись до імунітету: якщо він ослаблений, як його укріпити правильним харчуванням?

Десь 80% імунної системи зосереджено в кишківнику. Саме він зіштовхується з усім, що надходить в організм з їжею. Це перший захист.

Не завжди кишківник може впоратись – через проблеми із кишковою флорою. Її потрібно дуже оберігати, натомість наші люди чомусь ставляться до неї недбало. Для флори згубний надлишок цукру, нестача харчових волокон – саме вони є поживним середовищем для кишкової флори.

Проблеми з кишковою флорою можуть виникати через лікування антибіотиками або ж можуть бути ситуативними – через неправильне харчування чи стреси. Якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується. Для цього у щоденному харчуванні мають бути продукти, які є поживним середовищем для кишкової флори.

Під час спалаху коронавірусу, епідсезону з грипу і ГРВІ чи стало у вас більше клієнтів? З якими запитами до вас найчастіше приходять останнім часом?л

Пацієнтів зараз менше не стало, але велика кількість перейшли в онлайн.

Що стосується запитів, вони мало відрізняються від «допандемійних»: люди хочуть худнути. У зв’язку з карантином, обмеженнями у відвідуванні спортивних залів, люди сидять вдома, мало рухаються і починають набирати вагу: холодильник поряд, спокуси чималі.

Ще частина людей приходять з різними патологіями і ускладненнями після хвороби – їхня мета відновитися. Правильне харчування – один з ключів до такого відновлення.

Синтетичний вітамін С «з баночки» затримується в організмі недовго, – дієтолог

Не лише вітаміни з аптеки. Лікар розказала, як укріпити імунітет.

Наталія Сокирчук, «Главком»