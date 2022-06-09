Наркотичні лікарські засоби в Україні. «Слуги» визначилися із правилами та штрафами

Проєкти документів розроблені, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке було ухвалено 2021 року

Проєкти документів розроблені, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке було ухвалено 2021 року

Штрафи за відпуск лікарських засобів з аптечних закладів без рецепта зростуть у рази і можуть сягнути 10,2 тис. грн

Група народних обранців (більшість зі «Слуги народу») пропонують посилити контроль за відпуском лікарських засобів, а також збільшити штрафи за відпуск лікарських засобів без рецепта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкти, зареєстровані у Раді 8 червня.

Із нововведень, які ініціювали нардепи:

стаття 78-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» доповнюється новим пунктом, що дозволить застосовувати до медичних працівників адміністративні стягнення у разі призначення рецептурного лікарського засобу без виписування рецепта;

статтю 28 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» виклали в новій редакції, що дозволить виписувати електронні рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби;

частину третю статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» виклали в новій редакції, що дозволить встановити на рівні закону пряму заборону відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску.

Крім того, обранці пропонують внести зміни до статті 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», звідки вилучити вимогу щодо погодження нормативно-правових актів МОЗ України з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів. Адже міністерство охорони є тим самим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів.

Окремо автори законопроєктів ініціюють посилення штрафів за статтю 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, за відпуск лікарських засобів з аптечних закладів без рецепта у заборонених законодавством випадках і за недійсним рецептом може світити штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5,1 тис. грн). Нині розмір такого штрафу становить від 850 грн до 1,7 тис. грн.

Повторне протягом року вчинення такого адміправопорушення, згідно з напрацюваннями парламентарів, каратиметься штрафом на суму 10,2 тис. грн.

У пояснювальній записці додається, що проєкти документів розроблені, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», уведеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року. Їхня мета – покращення стану здоров’я населення через скорочення випадків безвідповідального самолікування.

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити використовувати канабіс в медичних цілях. Відповідний законопроєкт підтримав Кабінет міністрів України.