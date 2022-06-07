Кабмін підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні

Тепер документ передадуть на розгляд Верховній Раді

В Україні можуть дозволити використовувати канабіс в медичних цілях. Відповідний законопроект підтримав Кабінет міністрів України. Про це написав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати», – написав Ляшко.

Міністр зазначив, що уряд підготував законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

«Насправді ж препарати канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. «Медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання», – зазначив представник уряду.

Проте все одно пропонується встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів.

Тепер документ передадуть на розгляд Верховній Раді.

Історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.

Нагадаємо, у квітні минулого року Кабінет міністрів дозволив використання двох нових лікарських препаратів на основі канабіноїдів в Україні. Тепер у формі лікарських засобів та за приписом лікаря в Україні дозволено використовувати, окрім Дронабінолу, ще Набілон та Набіксімолс.