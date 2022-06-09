HBO анонсував новий фільм про Чорнобиль

Нові кадри мають докладно розповісти правдиву історію та показати реальні звіти про події навколо Чорнобиля

Американський телеканал HBO анонсував документальний фільм про Чорнобиль Chernobyl: The Lost Tapes.

Премʼєра відбудеться на телеканалі 22 червня, о 21:00 за місцевим часом. Потім фільм має зʼявитися й на стримінгу HBO Max.

У новому фільмі про Чорнобильську катастрофу від студії HBO обіцяють показати раніше не опубліковані архівні відео й інтервʼю з очевидцями.

HBO опублікував трейлер кінокартини з таким описом: «Через 36 років після того, як у Радянській Україні вибухнув Чорнобильський ядерний реактор, нещодавно виявлені архівні кадри та записані інтерв'ю з присутніми малюють емоційний та захоплюючий портрет масштабів та серйозності катастрофи, а також того, на що пішло радянський уряд заради приховування інциденту, включаючи солдатів, посланих для «ліквідації» збитків».

Документалку зрежисує Джеймс Джонс, а виконавчим продюсером буде Даррен Кемп.

Нагадаємо, що перша успішна кіноробота HBO – телевізійний 5-серійний мінісеріал під назвою «Чорнобиль». Проєкт отримав загальне визнання серед іноземних критиків, досить позитивні оцінки, понад 80 нагород та понад 140 номінацій. Цей історично-драматичний серіал 2019 року розповідає не лише про аварію на ЧАЕС, але також про ліквідацію наслідків та розслідування причин інциденту.

Раніше HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» Навального. Також Netflix зробив «останній крок» для виходу із Росії.