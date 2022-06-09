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  4. «Податки мають сплачувати всі». Мінфін виступив із новою ініціативою
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    Економіка

    «Податки мають сплачувати всі». Мінфін виступив із новою ініціативою

    Фактичні видатки за травень становили 250 млрд грн, половина з яких &ndash; на війну - «Податки мають сплачувати всі». Мінфін виступив із новою ініціативою
    Фактичні видатки за травень становили 250 млрд грн, половина з яких – на війну
    фото: openforest.org.ua

    Україна також розраховує на міжнародну допомогу.

    Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що в Україні необхідно повернути податки, які діяли до початку повномасштабного вторгнення. Про це він заявив на засіданні податкового комітету Верховної Ради в четвер.

    Міністр повідомив, що ситуація з надходженнями до бюджету в травні була кращою, ніж очікував Мінфін. Але попри це, вони покривають лише третину державних видатків.

    Фактичні видатки за травень становили 250 млрд грн, половина з яких – на війну. Також держава фінансує соціальні витрати й зарплати – і все.

    «Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб – відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення податків чи якісь жорсткі умови їхньої сплати, мова йде про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою», – сказав Марченко.

    Він попросив Верховну Раду в майбутньому утриматися від рішень щодо зменшення податків і «повернути податковий і митний режим, який діяв 23 лютого».

    Міністр повідомив, що Україна також розраховує на міжнародну допомогу. До кінця року вона становитиме щонайменше $20 млрд.

    «Цього місяця ми плануємо залучити $4,8 млрд. У порівнянні з $1,5 млрд у травні – це дуже значна підтримка», – зазначив Марченко.

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    Теги: росія Мінфін окупанти міністр податки бюджет війна бізнес Україна окупація Сергій Марченко #stoprussia
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    «Податки мають сплачувати всі». Мінфін виступив із новою ініціативою