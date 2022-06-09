Про нового «голову ДНР»

Ідея анексії стане головною на осінніх регіональних виборах

Страшний сон російських силовиків стався: їх почала відтісняти у владній вертикалі «секта методологів» на чолі з керівниками російської адміністрації Президента Антоном Вайно та Сергієм Кірієнком.

Сьогоднішнє призначення нового керівника «ДНР» – це пробний шар по оновленню всієї середньої ланки (рівень губернаторів) в РФ. При чому це оновлення, судячи з усього, задумується, в тому числі і для ослаблення силовиків.

Новий «керівник» «ДНР» Віталій Хоценко випускник програми «Лідери розвитку» і, як ви вже здогадалися, саме Кірієнко створив і курував цю програму Хоценко стоїть першим на сайті програми).

Що це означає для всіх нас:

Кірієнко і вся група, так званих, технократів, неймовірно цинічні і не мають жодних моральних принципів. Вони хочуть влади і зараз, вони як ніколи близькі до цього. Але вони неймовірно обережні і тому ніяких різких кроків не буде. Їм потрібна харизма Путіна, щоб в його тіні створити свою більшість в політбюро. Зараз, вони, як ніхто інший, зацікавлені в Путіні. Їхній мінус – відсутність яскравого лідера. Але вони часто на голову сильніші в кулуарній війні проти інших груп. Тому ніяких лобових і швидких кулуарних воєн не буде. Буде багато коротких кроків. Їхня тактика – тактика тисячі порізів ворога. Поки проти них ніхто не готовий воювати (силовики аж надто замазані в попередню брехню щодо України) Зараз, саме Кірієнко продав Путіну ідею повної анексії захоплених територій. І ідея анексії стане головною на осінніх регіональних виборах. Погіршення життя, і відчуття погіршення життя потрібно чимось перебивати. Їхня головна задача – щоб кореляція «війна – погане життя» не об‘єдналися в єдиний месидж. Тому росіянам будуть пропонуватися різні проміжкові конструкції (і одна з них «зате ми звільнили території і приєднали їх до Росії»).

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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