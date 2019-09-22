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    Здоров'я

    Не тільки алкоголь: Вчені розповіли, що в звичайному житті руйнує печінку

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    Не тільки алкоголь: Вчені розповіли, що в звичайному житті руйнує печінку

    Не обов’язково зловживати алкоголем, щоб дістати проблеми з печінкою

    У способі життя непитущих також вистачає пристрастей, які поволі руйнують цей орган.

    Про це повідомляє Ukrhealth.

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    Пристрасть до солодкого. Постійне вживання солодощів – звичка, яка негативно відбивається на стані печінки. Дослідження, котре проводилося в США показало, що люди, які зловживають солодким, можуть не страждати від зайвої ваги, але при цьому мати ожиріння печінки. Тим часом, неалкогольна жирова хвороба печінки є фактором, що провокує розвиток цирозу і раку.

    Вживання вітамінів. Лікарі наголошують: вживати вітаміни і тим більше мультивітамінні добавки потрібно тільки за призначенням фахівців. Наприклад, для печінки дуже шкідливо отримувати надмірну кількість вітаміну А. Його надлишок загрожує збільшенням розмірів печінки і навіть розвитком важких пошкоджень органу.

    Лікування парацетамолом. Багато хто використовує дані ліки як знеболююче. Медики попереджають: будьте обережнішими! За їх словами, перевищення доз парацетамолу здатне стати причиною пошкоджень печінки різного ступеня інтенсивності.

    Вживання фруктів. Вчені констатують, що фруктоза є тим представником простих вуглеводів, який найінтенсивніше впливає на накопичення жиру в печінці. Дуже багато фруктози міститься в солодких фруктах – наприклад, у винограді і бананах. Не варто їсти такі фрукти у великій кількості.

    Пиття енергетиків. В енергетичних напоях в надлишку міститься фруктоза (див. попередній пункт). Конкуренцію їм складають лише газовані напої. Згідно з наявними даними, люди, які вживають великі обсяги таких напоїв, частіше страждають ожирінням печінки, а також іншими її патологіями.

    Нагадаємо, Супрун назвала причини випадіння волосся у жінок.

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