Лікарі розповіли про небезпеку використання смартфона в туалеті



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Згідно з дослідженням, 57% британців часто використовують свій телефон в туалеті, а 8% опитаних «завжди» роблять це

Лікарі розповіли про небезпеку використання смартфона в туалеті. Про це повідомляє The Sun.

Фахівці вважають, що люди з телефоном проводять в туалеті набагато більше часу, ніж без нього. Це може призвести до утворення гемороїдальних вузлів, тобто до розширення вен заднього проходу. У результаті причиною геморою може бути сучасна звичка скрізь брати з собою смартфон.

Лікар загальної практики Сара Джарвіс розповіла, що не варто використовувати додатки на телефоні під час походу в туалет. Вона додала, що проблема геморою досить поширена в Британії, просто люди «страждають мовчки». За її словами, в середньому один з чотирьох дорослих британців стикається з запорами.

Джарвіс додала, що раніше деякі просто «брали з собою в туалет хорошу книгу», а в наші дні її замінив мобільний телефон. Доктор порадила блокувати пристрій або залишати його в іншій кімнаті.

Доктор Ліза Акерлі розповіла The Sun, що всі, хто бере телефон з собою в туалет, ризикують покрити його мікробами. За її словами, можна підчепити на свій девайс все: від Норовірусу до сальмонели. Однак лікар зауважила, що люди не перестануть це робити, і дала кілька порад. Вона зазначила, що правшам варто тримати телефон у лівій руці, сидячи в туалеті, і більше нічого не чіпати нею до миття рук. Так у мікробів менше шансів потрапити на смартфон, а звідти - в організм людини.

Видання повідомляє, що згідно з дослідженням, 57% британців часто використовують свій телефон в туалеті, а 8% опитаних «завжди» роблять це.