Супрун назвала причини випадіння волосся у жінок



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При випадінні волосся треба не ігнорувати проблему і йти не в салон краси на мезотерапію, а до лікаря

Майже кожна друга жінка у своєму житті стикається із втратою волосся – алопецією. Інколи втрата волосся є невідворотною, вона також може бути зумовлена генетично чи бути наслідком хвороб.

Про це повідомила колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

За її словами, втрата волосся у жінок лікується. Для лікування не потрібно купувати купу косметики. Водночас в деяких випадках втрата волосся навіть може допомогти вчасно виявити та виправити негаразди зі здоров’ям.

Супрун пояснює, що буває облисіння за жіночим типом, або андрогенетична алопеція. Волосся випадає на ділянці від чола до тімені, і проділ помітно рідшає. Натомість, розвивається велюс – безбарвний пух замість волосся.

«Подекуди волосся надто рано припиняє ріст та випадає – тоді помітний перепад густоти волосся і виникає бажання підстригтись коротко, аби було об’ємніше. Такий патерн втрати волосся може спіткати ще в підлітковому віці і посилюватися, або розгорнутися в менопаузі. Він має полігенну природу, тобто єдиного гена рідких кіс немає. Але в європейок андрогенетична алопеція пов’язана значною мірою із поліморфізмами гену ароматази CYP19A1. Це значить, що в різних людей є різні варіанти цього ферменту, і як наслідок – різний гормональний фон», – відзначила експерт.

Як зазначає Супрун, деякі гормони пов’язані з ростом та випаданням волосся у жінок:

Естрогени сприяють його росту і тривалому перебуванню в телогеновій фазі, коли волосся не росте, але й не випадає. Це запорука густоти кінчиків.

Андрогени (чоловічі гормони) є і у жінок. Тестостерон перетворюється ферментом в більш активну форму – дигідротестостерон. Він добре зв’язується із рецепторами. В шкірі голови, особливо від чола до тімені і на скронях, викликає випадіння волосся та мініатюризацію волосяних фолікулів (цибулин).

Якщо в наднирниках пухлина, то гормонів також буде забагато.

У менопаузі естрогенів меншає, а андрогенів лишається, як було. Через це починаються негаразди з волоссям.

Гормони щитоподібної та паращитоподібної залоз також впливають на стан волосся.

Надлишок інсуліну внаслідок нашої любові до десертів також погано впливає на ріст і виживання волосся.

Вона також розповіла, що може посилювати втрату волосся:

тривале перебування на сонці

куріння

високий рівень глюкози крові натщесерце

булімія та анорексія

трихотіломанія (коли постійно шкребуть шкіру голови, смикають волосся і накручують на пальці)

дисфункція щитоподібної залози

автоімунні хвороби

хіміотерапія чи тривала антибіотикотерапія

інфекційні хвороби, особливо сифіліс

вік

«Якщо у чоловіків облисіння може бути явищем спадковим і в багатьох випадках не означати проблем зі здоров’ям, то в жінок буває по-різному. Тож при випадінні волосся треба не ігнорувати проблему і йти не в салон краси на мезотерапію, а до лікаря. Почніть із сімейного, а потім, можливо, гінеколога, ендокринолога чи навіть імунолога», – додала ексочільниця МОЗ.