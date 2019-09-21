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    Політика

    З горілкою і шашликами: «слуга народу» планував застілля під час сесії Ради

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    У мережу потрапило листування нардепа&nbsp;Сергія Литвиненка - З горілкою і шашликами: «слуга народу» планував застілля під час сесії Ради
    У мережу потрапило листування нардепа Сергія Литвиненка

    Крім алкоголю і м'ясної закуски, депутат просив співрозмовника по листуванню запастися «томатами та хлібцем»

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Литвиненко, якого раніше спіймали на «кнопкодавстві», під час засідання сесії Верховної Ради 20 вересня планував вечірнє застілля з горілкою і шашликами.

    Фото листування народного обранця опублікувало видання «Страна».

    «Сьогодні буду, поставте пару патронів у морозильник сльози пшеничної (горілка – ред.), – написав він. – Може, якогось шашлику, томатів, хлібця. У вірмен реберця є, може».

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    Фото клікабельне

    До слова, народний депутат від партії «Слуга народу» і борець греко-римського стилю Жан Беленюк заснув під час засідання Верховної Ради 20 вересня.

    Верховна Рада депутат алкоголь партія Слуга народу
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