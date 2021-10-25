НСЗУ збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам із Covid-19

За минулий тиждень було госпіталізовано найбільшу кількість хворих на Covid-19

Нацслужба здоров'я збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з Covid-19. Як повідомляється на сайті президента, про це йшлося під час селекторної наради, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня у країні була зафіксована найбільша кількість нових хворих Covid-19 за добу цієї осені – 23 тис. 785, а загалом на сьогодні – 339,5 тис. активних хворих та 45 тис. 674 заповнених ліжка.

Крім того, за минулий тиждень було госпіталізовано найбільшу кількість хворих Covid-19 осіб – 33 тис. 551.

«Водночас за тиждень кількість зроблених щеплень перевищила півтора мільйони. Це рекордний показник. Понад мільйон осіб отримали першу дозу вакцини та майже 500 тисяч були щеплені другою дозою», – наголосив він.

Глава уряду нагадав, що минулого тижня Державна комісія ТЕБ і НС запровадила «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Також із 26 жовтня «червона» зона діятиме у Рівненській та Миколаївській областях.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб Україна на 11-му місці.

За його словами, поточні показники кількості померлих на 100 тис. населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.

Глава МОЗ зазначив, що у зв'язку із зростанням захворюваності Covid-19 спостерігається збільшення використання кисню в лікарнях.

Ляшко повідомив, що НСЗУ збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, оскільки відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою.

На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжко-місць у медзакладах для надання допомоги госпіталізованим хворим на коронавірусну хворобу.

Зеленський доручив урядовцям активніше комунікувати з населенням щодо реальної об’єктивної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби й тих заходів, яких мають вжити держава та громадяни для боротьби з нею та мінімізації негативних наслідків.

Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області з 25 жовтня повністю зупинили роботу громадського транспорту. Обмеження триватимуть на період «червоної» зони адаптивного карантину.

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