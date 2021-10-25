Київ отримав сучасне обладнання для транспортування і зберігання вакцин (фото)

Столичні медики вже отримали 119 термосумок, у яких вакцини від Covid-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C

У рамках міжнародної ініціативи оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин Київ отримав перші термосумки, якими будуть забезпечені практично всі вакцинальні бригади консультативно-діагностичних центрів та центрів первинної медико-санітарної допомоги Києва. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час спільної із представниками Міністерства охорони здоров’я, USAID та ЮНІСЕФ презентації обладнання у Центрі масової вакцинації.

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за таку ініціативу. Адже у нинішній ситуації надважливо, аби всі вакцинальні бригади були забезпечені якісним обладнанням для збереження холодового ланцюга. На сьогодні столичні медики вже отримали 119 термосумок, у яких вакцини від Covid-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C. До кінця місяця буде передано більше обладнання – термосумки, термобокси та пристрої температурного моніторингу», – сказала Старостенко.

За її словами, Київ став «пілотним» містом, отримавши цю гуманітарну допомогу: «Столиця від самого початку є лідером вакцинальної кампанії в Україні. Ми розгорнули широку вакцинальну мережу та щодня нарощуємо вакцинальні потужності, аби забезпечити щепленням якомога більшу кількість населення міста. І така допомога на часі для наших мобільних бригад».

Старостенко зауважила, що на сьогодні у столиці здійснено вже понад 2 млн щеплень, а зокрема у Центрі масової вакцинації у МВЦ з початку його відкриття – майже 142 тисячі щеплень.

Оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин відбувається у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США. Для закупівлі цього обладнання USAID надає $2,8 млн.

Загалом Україна отримає 5643 термоконтейнери, 8,1 тис. термосумок, 197,73 тис. холодоелементів, понад 27 тис. пристроїв температурного моніторингу. Обладнання отримають 3,1 тис. пунктів щеплень, 1034 із яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги, та 800 мобільних бригад. Надалі його також можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним Календарем профілактичних щеплень.