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    Температуру дуже складно збити: лікар назвав десять симптомів штаму «Дельта плюс»

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    Особливості коронавірусу при штамі &laquo;Дельта+&raquo;&nbsp;&ndash; це висока температура, яка може триматися понад 10 днів - Температуру дуже складно збити: лікар назвав десять симптомів штаму «Дельта плюс»

    Особливості коронавірусу при штамі «Дельта+»  це висока температура, яка може триматися понад 10 днів

    фото: УП

    Лікар розповів, хто в групі ризику

    Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з'явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта +», а з основних симптомів – висока температура до 10 днів. Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

    Особливості коронавірусу при штамі «Дельта» плюс:

    • Висока температура, яка може триматися понад 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатися і створювати значний дискомфорт для пацієнта.
    • Нудота, причому тривала, яка впливає на апетит. Пацієнт може нічого не їсти кілька днів, що призводить до втрати ваги і виснаження.
    • Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню.
    • Біль у спині, іноді дуже сильний.
    • Діарея, причому може з'являтися не з першого дня захворювання.
    • Головний біль, який часто стає нестерпним.
    • Тяжкість дихання навіть при нормальній сатурації.
    • Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій.
    • Дуже стрімкий стрибок вгору показників ЦРП (ц-реактивний протеїн або білок) і феритину - за один або два дні при попередніх хороших показниках.
    • Без інструментальних обстежень (УЗД легенів, КТ легенів) і лабораторних аналізів лікаря дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи в нормі, але є висока температура понад 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститися нижче 90. Рентген і прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.

    До групи ризику належать люди з надмірною вагою і цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями і алергіки.

    Раніше Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

    Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.

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    Теги: медицина Львів лікар лікарня хвороби інфекція коронавірус
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    Температуру дуже складно збити: лікар назвав десять симптомів штаму «Дельта плюс»