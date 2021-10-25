Температуру дуже складно збити: лікар назвав десять симптомів штаму «Дельта плюс»
Особливості коронавірусу при штамі «Дельта+» – це висока температура, яка може триматися понад 10 днів
Лікар розповів, хто в групі ризику
Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з'явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта +», а з основних симптомів – висока температура до 10 днів. Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
Особливості коронавірусу при штамі «Дельта» плюс:
- Висока температура, яка може триматися понад 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатися і створювати значний дискомфорт для пацієнта.
- Нудота, причому тривала, яка впливає на апетит. Пацієнт може нічого не їсти кілька днів, що призводить до втрати ваги і виснаження.
- Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню.
- Біль у спині, іноді дуже сильний.
- Діарея, причому може з'являтися не з першого дня захворювання.
- Головний біль, який часто стає нестерпним.
- Тяжкість дихання навіть при нормальній сатурації.
- Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій.
- Дуже стрімкий стрибок вгору показників ЦРП (ц-реактивний протеїн або білок) і феритину - за один або два дні при попередніх хороших показниках.
- Без інструментальних обстежень (УЗД легенів, КТ легенів) і лабораторних аналізів лікаря дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи в нормі, але є висока температура понад 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститися нижче 90. Рентген і прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.
До групи ризику належать люди з надмірною вагою і цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями і алергіки.
Раніше Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.
Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.