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    Перше місто в Україні повністю зупинило громадський транспорт

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    В Енергодарі працюватимуть спецмаршрути підприємств, які будуть розвозити співробітників - Перше місто в Україні повністю зупинило громадський транспорт
    В Енергодарі працюватимуть спецмаршрути підприємств, які будуть розвозити співробітників
    фото: Енергодар.City

    На період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки пасажирські перевезення містом будуть заборонені

    В Енергодарі Запорізької області з 25 жовтня повністю зупинили роботу громадського транспорту. Обмеження триватимуть на період «червоної» зони адаптивного карантину, йдеться на сайті міської ради Енергодара.

    Повідомляється, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести на місцевому рівні рішення регіональної комісії про зупинку автомобільних і залізничних пасажирських перевезень.

    «Згідно з рішенням міської комісії, починаючи з 25 жовтня, на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки пасажирські перевезення містом будуть заборонені», – йдеться в повідомленні.

    Підприємствам Енергодара, які використовують автобуси для розвезення співробітників, рекомендується розробити графіки та маршрути таким чином, щоб мінімізувати контакт працівників з іншими городянами.

    Також управлінню комунальної власності спільно з перевізниками доручили вжити заходів щодо вакцинації водіїв маршрутних автобусів. Крім того, буде опрацьовано питання про можливість введення додаткових обмежень після виходу з «червоної зони» і відновлення перевезень.

    За вихідні в Енергодарі підтверджено 302 нових випадки Covid-19. З них 58 – діти, двоє – медпрацівники, повідомляють на сайті міської ради. Станом на 25 жовтня 2021 року в Енергодарі лікуються 1 272 мешканці з активною формою Covid-19. З них 1 242 перебувають на амбулаторному лікуванні, 30 – госпіталізовані.

    Такі карантинні заходи в останнє вживалися з 14 квітня 2021 року. У місті працювали лише автобуси, що перевозили працівників Запорізької атомної електростанції.

    Напередодні Запорізька область ввела обмеження на внутрішні перевезення. Щоб скористатися автобусом або поїздом, жителям Запорізької області знадобиться один з документів:

    • негативний ПЛР-тест;
    • негативний експрес-тест на антиген;
    • сертифікат вакцинації;
    • довідка про одужання від коронавірусу.
    Нагадаємо, у Запоріжжі через ускладнення епідемічної ситуації з понеділка встановлено «червоний» рівень епіднебезпеки, через це у місті впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.

    Сьогодні стало відомо, що після переходу Києва в «червону» зону карантину вакциновані від Covid-19 зможуть користуватися громадським транспортом. Що стосується невакцинованих, то питання ще вирішується.

    Із 19 жовтня мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації.

    Крім того, згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

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    Теги: громадський транспорт Запорізька область карантин транспорт робота перевезення
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    Перше місто в Україні повністю зупинило громадський транспорт