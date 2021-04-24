Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 12711 нових хворих на коронавірус

Найбільше нових заражень у Дніпропетровській області, а також у Києві

За добу в Україні померло 392 людини

В Україні станом на 24 квітня 2021 року зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3508 осіб;

летальних випадків – 392;

одужало – 13687 осіб;

здійснено тестувань за добу – 92136.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2017341 особа;

одужало – 1565954 особи;

летальних випадків – 42092;

проведено ПЛР-тестувань – 9214479.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1268), м. Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

14339 людей щеплено проти Covid-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.

Нагадаємо, в Україні 22 квітня виявили 14277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали, а 434 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей.

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