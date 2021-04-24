  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Гола фотосесія в Дубаї: господарем квартири виявився засновник російської IT-компанії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Росіянина визнали невинним, у в'язниці Дубая він провів 19 днів

    Господарем квартири в Дубаї, на балконі якої пройшла зйомка голих дівчат з України, виявився засновник російської IT-компанії Involta Алекс Концов. Про це сам підприємець повідомив в інтерв'ю «Ленте.ру».

    Концов, якому раніше приписували авторство ролика з оголеними моделями, заявив, що був лише свідком того, що відбувається.

    За його словами, 12 дівчат, які відпочивали разом з галеристом Віталієм Гречиним, зайшли в його квартиру переодягнутися.

    «Там був ще хлопець – фотограф, він запропонував їм знятися на балконі. Вони були там одну хвилину, але ця хвилина стала доленосною», – розповів чоловік.

    Підприємець додав, що керуючий будинком подзвонив йому по телефону, коли на місце подій приїхала поліція. Після огляду приміщення Концова взяли під варту до з'ясування обставин того, що сталося.

    В результаті росіянина визнали невинним, у в'язниці Дубая він провів 19 днів.

    «У мене є копія документа прокуратори, де вказано, що по відношенню до мене і дівчат немає підстав для порушення справи. Там навіть немає підстав, щоб накласти на мене штраф», - зазначив він.

    Нагадаємо, 3 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубаї Марина. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.

    Пізніше стало відомо, що серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України.

    13 квітня, до аеропорту «Бориспіль» прибув літак з Об'єднаних Арабських Еміратів на борту якого перебувало 11 з 12 депортованих українок, затриманих за участь в еротичній фотосесії.

    В однієї з прославлених «оголеною» фотосесією дівчат виявили коронавірус.

    Теги: фотограф літак штраф скандал ОАЕ поліція коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies