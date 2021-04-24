Гола фотосесія в Дубаї: господарем квартири виявився засновник російської IT-компанії

Росіянина визнали невинним, у в'язниці Дубая він провів 19 днів

Господарем квартири в Дубаї, на балконі якої пройшла зйомка голих дівчат з України, виявився засновник російської IT-компанії Involta Алекс Концов. Про це сам підприємець повідомив в інтерв'ю «Ленте.ру».

Концов, якому раніше приписували авторство ролика з оголеними моделями, заявив, що був лише свідком того, що відбувається.

За його словами, 12 дівчат, які відпочивали разом з галеристом Віталієм Гречиним, зайшли в його квартиру переодягнутися.

«Там був ще хлопець – фотограф, він запропонував їм знятися на балконі. Вони були там одну хвилину, але ця хвилина стала доленосною», – розповів чоловік.

Підприємець додав, що керуючий будинком подзвонив йому по телефону, коли на місце подій приїхала поліція. Після огляду приміщення Концова взяли під варту до з'ясування обставин того, що сталося.

В результаті росіянина визнали невинним, у в'язниці Дубая він провів 19 днів.

«У мене є копія документа прокуратори, де вказано, що по відношенню до мене і дівчат немає підстав для порушення справи. Там навіть немає підстав, щоб накласти на мене штраф», - зазначив він.

Нагадаємо, 3 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубаї Марина. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.

Пізніше стало відомо, що серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України.

13 квітня, до аеропорту «Бориспіль» прибув літак з Об'єднаних Арабських Еміратів на борту якого перебувало 11 з 12 депортованих українок, затриманих за участь в еротичній фотосесії.

В однієї з прославлених «оголеною» фотосесією дівчат виявили коронавірус.