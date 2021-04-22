Компанії можуть записатися на колективне щеплення: інструкція від МОЗ

У МОЗ просять врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день

Для запису на щеплення треба виконати низку умов

Організовані колективи в Україні, які мають понад 50 людей охочих вакцинуватися у своєму штаті, можуть подати заявку на колективне щеплення проти коронавірусу. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, українські компанії вже можуть записатися у чергу на щеплення. Однак, Ляшко попереджає, що вакцинація проводитиметься, якщо у мобільної бригади буде достатня кількість вакцин.

«Важливо, що за один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень. Тож враховуйте це при подачі заявок», ㅡ каже головний санлікар.

Якщо ж у вашому підприємстві менше, ніж 50 людей у штаті, що хочуть зробити щеплення, Міністерство охорони здоров'я радить працівникам записуватись до листа очікування вакцинації індивідуально.

Як записатись на колективне щеплення:

Можна залишити заявку на колективну вакцинацію через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19.

Однак, для запису на щеплення треба виконати низку умов:

визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

Додамо, що станом на ранок 22 квітня ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закликало повідомляти про зловживання вакцинами, зокрема, і про щеплення поза чергою.

У МОЗ попередили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року. Адже у світі досі існує дефіцит на вакцини.