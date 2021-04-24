Знову голі на балконі: у центрі Києві дівчата влаштували фотосесію (відео)

Дівчата роздяглися для фотосесії, попри холодну погоду, яка встановилася в столиці

На балконі одного з будинків у центрі Києва дівчата влаштували напівоголену фотосесію. Відео з місця події опублікував Telegram-канал «Киев Сейчас».

Дівчата роздяглися для фотосесії, попри холодну погоду, яка встановилася в столиці.

Користувачі соцмереж зазначають, що в будівлі розташована фотостудія, тому нічого дивного в цьому немає. А дехто жартує, мовляв, вони хочуть повторити «славу» українок, які влаштували оголену фотосесію прямо на балконі хмарочоса в Дубаї.

Героїні зйомки роздяглися на балконі одного з найкрасивіших будинків Києва – на вулиці В'ячеслава Липинського, 4.

Нагадаємо, 3 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубаї Марина. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.

Пізніше стало відомо, що серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України.

13 квітня, до аеропорту «Бориспіль» прибув літак з Об'єднаних Арабських Еміратів на борту якого перебувало 11 з 12 депортованих українок, затриманих за участь в еротичній фотосесії.

В однієї з прославлених «оголеною» фотосесією дівчат виявили коронавірус.