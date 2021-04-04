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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 13738 нових хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 13738 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях

    За минулу добу в Україні одужало 4657 людей

    За минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня.

    Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1745709 осіб;
    • одужало – 1347193 особи;
    • летальних випадків – 34333;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8334111.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075), Хмельницькій (1060) та Львівській (865) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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