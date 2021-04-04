Усі в масках, бо закон є закон. Як Дубай долає коронавірус

В ОАЕ від ковіду померло 1,5 тисячі громадян, при населенні майже 10 млн

Був тиждень в Дубаї (вперше за 7 років). На добровільній реабілітації після Ковід.

Емірат Дубай зараз входить в трійку найбільш вакцинованих країн після США та Великої Британії. Причому є вибір вакцин. Знайомому, у якого діабет 2-го типу, вкололи Pfizer, векторні вакцини йому лікар не радив. Всі ходять в масках!!! Скрізь. Робочі на вулиці, які кладуть дорогу – всі в масках. Кажуть, за появу без маски – чималенький штраф. На власні очі бачив людей на прогулянці вздовж моря після заходу сонця в масках.

Шкідливо – скажете ви і доктор Комаровський? Мабуть.

Але – закон є закон – скажуть вам у відповідь дубайці.

В готелі, де ми жили (як і скрізь в місті) такі антикоронавірусні заходи: відвідувачі в ресторанах не можуть сидіти за столами, які стоять поруч (в деяких столи відгороджено прозорим пластиковим склом); між парами лежаків на пляжах – мінімум 1,5 м відстані; в ліфтах можна їздити лише по два (насправді сім'ї їздять повним складом, але якщо ти їдеш один, незнайома людина у ліфт не заходить). Всі підлоги моллів, готелів та доріжки між людними місцями мають написи «Тримай дистанцію».

Побачив лише декілька людей, у яких маска не на носі. Без масок люди були лише біля басейну, на пляжі і за столом у ресторані. Якщо ви в готелі, в аквапарку (половина якого закрита!), попросите маску, вам її дають безкоштовно. Санітайзери – скрізь, де можна собі уявити. В моллах прибрано лавки. Для довідки: з початку пандемії в ОАЕ від ковіду померло 1,5 тисячі громадян (при населенні майже 10 млн).

Бережіть себе! І по можливості – вакцинуйтесь (бо ви того - варті!)

Читайте також:

Джерело: блог Ігоря Кондратюка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.