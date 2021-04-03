Оперативні дані МОЗ: кількість нових хворих на коронавірус в Україні перевищила 20 тисяч

Минулої доби було шпиталізовано 5186 хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні виявлено 20341 новий хворий на коронавірус

За минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня.

Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1731971 особа;

одужало – 1342536 осіб;

летальних випадків – 34075;

проведено ПЛР-тестувань – 8297800.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2053), Львівській (1538), Одеській (1521), Харківській (1470) та Дніпропетровській (1433) областях.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

Було госпіталізовано 5040 осіб, одужало від коронавірусу 10287 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

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