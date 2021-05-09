Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 5372 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у Дніпропетровській області

За добу в Україні померло 193 людини

Станом на 9 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5372 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2599 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 9181 особа;

здійснено тестувань за добу – 46516.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2119510 осіб;

одужало – 1759751 особа;

летальних випадків – 46393;

проведено ПЛР-тестувань – 9655779.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

4843 людина щеплена проти Covid-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні.

Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2544 особи, летальних випадків – 370, одужало – 19408 осіб, здійснено тестувань – 87641.

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