Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 5372 нових хворих на коронавірус
За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у Дніпропетровській області
За добу в Україні померло 193 людини
Станом на 9 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5372 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2599 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 9181 особа;
- здійснено тестувань за добу – 46516.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2119510 осіб;
- одужало – 1759751 особа;
- летальних випадків – 46393;
- проведено ПЛР-тестувань – 9655779.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
4843 людина щеплена проти Covid-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні.
Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.
Також за минулу добу госпіталізовано – 2544 особи, летальних випадків – 370, одужало – 19408 осіб, здійснено тестувань – 87641.