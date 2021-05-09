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    Медики назвали причину повторного зараження коронавірусом

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    Поки в науковців немає відповіді на те, яким має бути захисний рівень антитіл проти коронавірусу, щоб людина не захворіла повторно - Медики назвали причину повторного зараження коронавірусом
    Поки в науковців немає відповіді на те, яким має бути захисний рівень антитіл проти коронавірусу, щоб людина не захворіла повторно
    Фото: galas.te.ua

    Причинами повторних захворювань є погана якість тестування хворих і особливості імунітету людини

    Люди почали хворіти на коронавірус повторно. Утворених антитіл після першого разу вистачає на три – чотири місяці. Про це розповів Gazeta.ua Федір Лапій, столичний імунолог.

    Причинами повторних захворювань є погана якість тестування хворих і особливості імунітету людини. Не завжди зараження коронавірусом вдруге гарантує його легкий перебіг.

    «Поки в науковців немає відповіді на те, яким має бути захисний рівень антитіл проти коронавірусу, щоб людина не захворіла повторно. Я знаю, яким має бути захисний рівень антитіл щодо дифтерії та правця, але не щодо цього вірусу», – пояснив Федір Лапій.

    Під час зустрічі з вірусом організм активує механізми захисту. Тоді збільшується кількість клітин в організмі, які знищують вірус. Після перенесеної хвороби їх частина залишається в організмі, формуючи імунну пам'ять. Вона допомагає під час зустрічі з вірусом перехворіти легше. Її тривалість становить від кількох місяців до двох років.

    Упродовж першого тижня після появи симптомів виробляються антитіла класу IgА. Пізніше утворюються антитіла класу IgМ. А далі формуються імуноглобуліни класу IgG, які можуть зберігатися в організмі від двох до чотирьох місяців. І їхня кількість залежить від того, наскільки важко людина перехворіла. Саме цей тип антитіл захищає від повторного інфікування.

    Буває, що імунітет спрацював добре й антитіла блокують антигени вірусу. Тому тест і показує негативний результат. Якщо через кілька тижнів людина знову відчуває слабкість і робить тест, то він може бути позитивним. Це ознака того, що людина хворіє один раз і тривалий час, а не двічі.

    Раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ збільшило інтервал між щепленнями з 28 до 90 днів, враховуючи рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

    Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

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    Теги: медицина наука хвороби імунітет вірус коронавірус
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