В Іспанії скасували режим надзвичайної ситуації

Загалом в Іспанії зафіксували 3,567,408 випадків коронавірусу

Іспанія скасувала режим надзвичайної ситуації, введений для боротьби з поширенням інфекції, який діяв більше півроку. Про це пише DW.

Надзвичайна сситуація передбачала, серед іншого, заборону на поїздки між регіонами без поважної причини.

Влада Мадриду закликав співвітчизників до обачності, нагадавши, що пандемія ще не закінчилася. Регіони мають право приймати рішення про зняття або посилення обмежень виходячи з епідеміологічної ситуації.

Загалом в Іспанії зафіксували 3,567,408 випадків коронавірусу, 78,792 осіб померли.

Нагадаємо, МОЗ Іспанії в квітні зареєстрував 2757 випадків смерті від коронавірусної хвороби, що є найнижчим щомісячним показником за останні шість місяців.

Іспанія підтримує відмову від патентування на вакцини та закликає до розширення міжнародної співпраці.

Влада Іспанії очікує протягом доби досягти показника у 5 мільйонів людей, які повністю вакцинувались від коронавірусу. До кінця літа планують вакцинувати 70% дорослого населення.

Міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас повідомила, що центри вакцинації працюють сім днів на тиждень.

Міністр сказала, що Іспанія прямує до своєї мети - вакцинувати до кінця літа близько 33 мільйонів осіб (70% населення).

Водночас Даріас закликала дотримуватись карантинних обмежень.