BioNTech продаватиме бідним країнам свою вакцину від коронавірусу дешевше

BioNTech буде реалізовувати частину препарату «за цінами, що не орієнтованим на прибуток»

Німецька біотехнологічна компанія-розробник вакцини від коронавірусу BioNTech знизити ціну на свій препарат для країн з низьким рівнем доходу.

Представник компанії уточнив, що відтепер BioNTech буде реалізовувати частину препарату «за цінами, що не орієнтованим на прибуток».

Раніше головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що країни з низьким і середнім рівнем доходу вважали за краще відмовитися від покупки вакцини від коронавірусу компаній Pfizer / BioNTech.

Він стверджує, що компанія звернулася до всіх держав з проханням розмістити замовлення, щоб вона змогла виділити для них дози вакцини.

7 травня BioNTech оцінила можливість відмови від патентів на препарат. Компанія згодна відмовитися від патентів, проте такий захід буде тимчасовим і триватиме до закінчення пандемії Covid-19.

Представник компанії підкреслив, що поки BioNTech готова не порушувати позови проти тих, хто спробує «зімітувати» препарат.

До слова, глава Pfizer заявив, що відмова від патентів на вакцини може створити «більше проблем». Він зазначив, що основним обмеженням для нарощування виробництва є нестача високоспеціалізованої сировини. А відміна патентів на вакцини, додав він, може погіршити цей дефіцит сировини.

До слова, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення патентів на вакцини для сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.

Також сьогодні стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.