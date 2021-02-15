Оперативні дані МОЗ. За вихідні хворих на коронавірус поменшало

Одужало впродовж минулої доби 2478 осіб

Минулої доби в Україні зафіксовано 2332 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 160 дитини та 47 медпрацівники. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов

Також за минулу добу було госпіталізовано 1145 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 62 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2478 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 19211 (зокрема методом ПЛР – 15576, методом ІФА – 3635).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 273 475 осіб;

одужало – 1 116 779 осіб;

летальних випадків – 24 392;

проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 211 випадків;

Вінницька область – 142 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 106 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 150 випадків;

Закарпатська область – 113 випадків;

Запорізька область – 46 випадків;

Івано-Франківська область – 457 випадків;

Київська область – 171 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 123 випадки;

Миколаївська область – 77 випадків;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 66 випадків;

Чернівецька область – 225 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, учора 14 лютого в Україні було зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.