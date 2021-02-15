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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. За вихідні хворих на коронавірус поменшало

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    Найбільше хворих зареєстровано на Прикарпатті - Оперативні дані МОЗ. За вихідні хворих на коронавірус поменшало
    Найбільше хворих зареєстровано на Прикарпатті
    Ілюстраційне фото

    Одужало впродовж минулої доби 2478 осіб

    Минулої доби в Україні зафіксовано 2332 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 160 дитини та 47 медпрацівники. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1145 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 62 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2478 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 19211 (зокрема методом ПЛР – 15576, методом ІФА – 3635).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 273 475 осіб;
    • одужало – 1 116 779 осіб;
    • летальних випадків – 24 392;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 211 випадків;
    • Вінницька область – 142 випадки;
    • Волинська область – 45 випадків;
    • Дніпропетровська область – 106 випадків;
    • Донецька область – 28 випадків;
    • Житомирська область – 150 випадків;
    • Закарпатська область – 113 випадків;
    • Запорізька область – 46 випадків;
    • Івано-Франківська область – 457 випадків;
    • Київська область – 171 випадок;
    • Кіровоградська область – 3 випадки;
    • Луганська область – 9 випадків;
    • Львівська область – 123 випадки;
    • Миколаївська область – 77 випадків;
    • Одеська область – 75 випадків;
    • Полтавська область – 21 випадок;
    • Рівненська область – 15 випадків;
    • Сумська область – 47 випадків;
    • Тернопільська область – 79 випадків;
    • Харківська область – 59 випадків;
    • Херсонська область – 31 випадок;
    • Хмельницька область – 10 випадків;
    • Черкаська область – 66 випадків;
    • Чернівецька область – 225 випадків;
    • Чернігівська область – 23 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, учора 14 лютого в Україні було зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.

    Читайте також: Комаровський дав пораду щодо вакцинації тим, хто перехворів на коронавірус
    Теги: вихідні Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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