Оперативні дані МОЗ. За вихідні хворих на коронавірус поменшало
Одужало впродовж минулої доби 2478 осіб
Минулої доби в Україні зафіксовано 2332 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 160 дитини та 47 медпрацівники. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов
Також за минулу добу було госпіталізовано 1145 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 62 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2478 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 19211 (зокрема методом ПЛР – 15576, методом ІФА – 3635).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 273 475 осіб;
- одужало – 1 116 779 осіб;
- летальних випадків – 24 392;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 211 випадків;
- Вінницька область – 142 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 106 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 150 випадків;
- Закарпатська область – 113 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 457 випадків;
- Київська область – 171 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 123 випадки;
- Миколаївська область – 77 випадків;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 66 випадків;
- Чернівецька область – 225 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, учора 14 лютого в Україні було зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.