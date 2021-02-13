Ляшко заявив про проблеми із постачанням вакцини Pfizer до України

Pfizer затримується в зв'язку із проблемами із укладанням контрактів з американською компанією

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми.

За його словами, вакцина компанії Pfizer затримується в зв'язку із проблемами із укладанням контрактів з американською компанією.

«У понеділок-вівторок приїде вакцина AstraZeneca, щодо Pfizer у рамках механізму COVAX ведемо постійні переговори. Україна потрапила до 17 пріоритетних країн, куди механізм COVAX поставляє вакцину. В жодну з них вакцину Pfizer ще не поставлено з однієї і тієї самої технічної причини – потрібно, щоб вакцина була зареєстрована в країні», – сказав Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він додав, що у МОЗ сподівалися, що вакцину буде зареєстровано раніше.

«Ми думали, що місцеві офіси Pfizer зможуть це зробити, очікували, що реєстрація відбудеться минулого четверга, але штаб-квартира Pfizer змінила підхід, вони повинні врегулювати певні бюрократичні питання: підписати договір між Pfizer і COVAX і Україною і Pfizer», – розповів Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від поставки вакцин.

Між іншим, глава відомої американської корпорації вважає, що ковід-вакцинація буде щорічною. Через мутацію вірусу щеплення, ймовірно, доведеться робити так само регулярно, як й від грипу.

До слова, українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

Також стало відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.