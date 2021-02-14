  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3094 нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>За весь час пандемії в Україні захворіло 1271143 осіб</p> - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3094 нових хворих на коронавірус

    За весь час пандемії в Україні захворіло 1271143 осіб

    Найбільше нових хворих зафіксовано в Івано-Франківській та Чернівецькій областях

    Минулої доби в Україні зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дітини та 72 медпрацівники. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1917 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 45 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2002 особи.

    Здійснено тестувань за добу – 19211 (зокрема методом ПЛР – 15576, методом ІФА – 3635).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1271143 особи;
    • одужало – 1114301;
    • летальних випадків – 24330;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6540785.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

    150278235_874668956409434_5187108287082363590_n

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 5182 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

    За минулу добу було госпіталізовано 1889 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 111 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 6144 особи.

    Читайте також:
    Безпечний День Святого Валентина та інші свіжі Covid-поради від американських фахівців
    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies