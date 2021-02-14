Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3094 нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло 1271143 осіб

Найбільше нових хворих зафіксовано в Івано-Франківській та Чернівецькій областях

Минулої доби в Україні зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дітини та 72 медпрацівники. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов

Також за минулу добу було госпіталізовано 1917 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 45 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2002 особи.

Здійснено тестувань за добу – 19211 (зокрема методом ПЛР – 15576, методом ІФА – 3635).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1271143 особи;

одужало – 1114301;

летальних випадків – 24330;

проведено ПЛР-тестувань – 6540785.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 5182 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 1889 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 111 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 6144 особи.

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