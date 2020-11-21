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    Здоров'я

    Оперативні дані: в Україні виявлено ще 14580 хворих на коронавірус

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    <p>За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 612665 осіб</p> - Оперативні дані: в Україні виявлено ще 14580 хворих на коронавірус

    За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 612665 осіб

    Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 282313 осіб

    За минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

    Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

    За весь час пандемії в Україні:

    захворіло – 612665 осіб;

    одужало – 282313 осіб;

    летальних випадків – 10813;

    проведено ПЛР-тестувань – 4154333.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      598085
    • Хворіють
      313163
    • Одужали
      274324
    • Померли
      10598

    Як повідомлялося,  19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Це на 1218 хворих більше, ніж днем раніше.

    Також минулої доби на Covid-19 захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників. 

    За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 612665осіб

    Теги: Максим Степанов коронавірус
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