Оперативні дані: в Україні виявлено ще 14580 хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 612665 осіб

Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 282313 осіб

За минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 612665 осіб;

одужало – 282313 осіб;

летальних випадків – 10813;

проведено ПЛР-тестувань – 4154333.

Коронавірус в Україні

Всього 598085

Хворіють 313163

Одужали 274324

Померли 10598

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Як повідомлялося, 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Це на 1218 хворих більше, ніж днем раніше.

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 612665осіб