Оперативні дані: в Україні виявлено ще 14580 хворих на коронавірус
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 612665 осіб
Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 282313 осіб
За минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).
Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 612665 осіб;
одужало – 282313 осіб;
летальних випадків – 10813;
проведено ПЛР-тестувань – 4154333.
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Всього598085
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Хворіють313163
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Одужали274324
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Померли10598
Як повідомлялося, 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Це на 1218 хворих більше, ніж днем раніше.
Також минулої доби на Covid-19 захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 612665осіб