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    Новий антирекорд. За добу Covid-19 виявили у 14 575 українців

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    <p>За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 598 085 осіб</p> - Новий антирекорд. За добу Covid-19 виявили у 14 575 українців

    За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 598 085 осіб

    Через хворобу вчора померли 229 пацієнтів

    За минулу добу 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових хворих на коронавірус. Це на 1218 хворих більше, ніж днем раніше. Адже за добу 18 листопада в Україні було виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. 

    Також минулої доби на Covid-19 захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Було шпиталізовано вчора 1 728 осіб. Через хворобу померли 229 пацієнтів, а одужали – 7 845 осіб.
    Здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 598 085 осіб;
    • одужало – 274 324 особи;
    • летальних випадків – 10 598;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 56 594 випадки;
    • Вінницька область – 14 857 випадків;
    • Волинська область – 20 651 випадок;
    • Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
    • Донецька область – 19 223 випадки;
    • Житомирська область – 25 111 випадків;
    • Закарпатська область – 20 827 випадків;
    • Запорізька область – 22 225 випадків;
    • Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
    • Київська область – 28 427 випадків;
    • Кіровоградська область – 4 052 випадки;
    • Луганська область – 5 474 випадки;
    • Львівська область – 39 916 випадків;
    • Миколаївська область – 14 181 випадок;
    • Одеська область – 36 053 випадки;
    • Полтавська область – 17 403 випадки;
    • Рівненська область – 27 054 випадки;
    • Сумська область – 20 872 випадки;
    • Тернопільська область – 24 843 випадки;
    • Харківська область – 50 252 випадки;
    • Херсонська область – 8 155 випадків;
    • Хмельницька область – 25 290 випадків;
    • Черкаська область – 16 437 випадків;
    • Чернівецька область – 30 143 випадки;
    • Чернігівська область – 13 159 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Також нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за неносіння маски: де й на скільки будуть штрафувати.

     Читайте також: 
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ Максим Степанов хвороби коронавірус
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