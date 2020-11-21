Вчені виявили ще один напій, який допомагає боротися з коронавірусом

Вчені прийшли до висновку, що навіть короткочасне прийняття перилли і шавлії досить для значного придушення відтворення коронавірусу

Група вчених з Інституту вірусології Університетської клініки Ессена (Німеччина) визначила, що чаї на основі шавлії і перилли допомагають боротися з коронавірусом.

Статтю опублікував портал biorxiv.

В ході дослідження вірусологи інкубували інфіковані коронавірусом клітини з трав'яними чаями з шавлії, перилли і коріандру. При їх приготуванні вони спочатку доводили напої до кипіння, а після настоювали на протязі двох годин при температурі води 60 градусів.

Вчені прийшли до висновку, що навіть короткочасне прийняття перилли і шавлії досить для значного придушення відтворення коронавірусу. При цьому вдалося встановити, що лікувальний ефект досягається не за рахунок загального противірусного ефекту, так як ці ж відвари не зробили аналогічного ефекту на вірус простого герпесу.

Дослідники зробили висновок, що такі чаї, імовірно, можна застосовувати для профілактики коронавірусної інфекції. Однак ці дані належить перевірити іншим фахівцям.

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